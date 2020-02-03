مصرع 13 تلميذا في حادث تدافع في كينيا

لقى 13 طفلا مصرعهم وأصيب 40 أخرون، إثر حادث تدافع تعرضوا له خلال مغادرتهم مدرسة للمرحلة الابتدائية في غرب كينيا.

وقال ديفيد كابينا رئيس الشرطة في مدينة كاكاميجا: "فقدنا 13 طفلا في حادث تدافع، ولدينا آخرون يرقدون في المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، أفادت المصادر أن الأطفال تعرضوا لحالة ذعر أدت إلى تدافعهم، وما زال مصدر شعورهم بالذعر مجهولا إلى الآن.

Fatal stampede at Kakamega Primary School; Kenya Red Cross and @EMS_Kenya responding. — Kenya Red Cross (@KenyaRedCross) February 3, 2020

وأضاف كابينا "فتحنا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

يذكر أن الصليب الأحمر الكيني، أعلن أن خدمات الطوارئ هرعت لتقديم المساعدة بشأن "تدافع قاتل" في مدرسة.