تركوه بمفرده... وفاة طفل صيني معاق بعد نقل عائلته إلى الحجر الصحي

قررت السلطات الصينية إقالة اثنين من المسؤولين عقب وفاة صبي معاق ترك وحيدا في المنزل عقب نقل والده وأخيه إلى الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهما بفيروس "كورونا".

ووفقا لما نقلته قناة "أيه بي سي"، تم العثور على يان تشينغ 16 عاما، المصاب بشلل في الدماغ، يوم الأربعاء الماضي، ميتا بمنزله في بلدة هواجياهي بمقاطعة هوبي، وسط الصين، بؤرة تفشي الفيروس، بعد أسبوع من نقل والده وشقيقه إلى الحجر الصحي.

وقال والد تشينغ فور نقله للحجر الصحي، أنه توسل للمسؤولين من أجل مساعدة ابنه الذي ترك بمفرده دون طعام أو ماء.

وقام مسؤولون بإطعام تشينغ مرتين فقط خلال فترة حجر والده وأخيه، ليموت بعد ذلك نتيجة سوء التغذية.

#Breaking: Yan Xiaowen's oldest son, Yan Cheng, 17, has cerebral palsy and his youngest son, 11, has autism. On 24, suspected of being infected, Xiaowen & his younger son were sent to hospital, while Cheng was alone at home. He died alone due to lack of proper care for 6 days. pic.twitter.com/0bxUhm4HQu — Secret Beijing (@Secret_Beijing) January 30, 2020

وأثارت الواقعة جدلا وغضبا واسعا على مواقع التواصل، ما أدى إلى إقالة كل من سكرتير الحزب الشيوعي المحلي ورئيس البلدية في هواجياهي.

وتسبب فيروس كوروا الجديد في وفاة 427 وإصابة 20438 شخصا حتى الآن، وانتقل إلى أكثر من 20 دولة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان عن حالة طوارئ صحية على مستوى العالم، كما دفع بالعديد من الحكومات لفرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات من وإلى الصين.