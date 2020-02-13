"مخادع وشرير"... كوريا الشمالية تعلق على ترشح هارب في انتخابات جارتها الجنوبية

ندد الموقع الدعائي لرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بقرار حزب "كوريا الحرية" المعارض في كوريا الجنوبية بترشيح أحد الهاربين الشماليين في الانتخابات العامة المقرر لها أبريل/ نيسان المقبل.

ووصف موقع "أوري مينجوك كيري" الدعائي الكوري الشمالي، اليوم الخميس، قرار حزب المعارضة في كوريا الجنوبية، بترشيح الهارب بأنه "شخص مشين وشرير"، بحسب موقع وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

والشهر الماضي، أعلن حزب كوريا الحرية (LKP) قراره بضم "جي سيونغ هو" ليصبح أحد الوجوه الجديدة التي ستخوض الانتخابات البرلمانية في 15 أبريل. ويشتهر "جي" بظهوره المفاجئ في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في عام 2018.

وقدَّم ترامب، خلال الخطاب جي، وظهر حاملا عكازه القديم، مما جعل الحضور يقفون مصفقين له، ويعتقد أنه فقد ذراعه وساقه في حادث قطار في عام 1996، عندما فقد وعيه أمام القطار من شدة الجوع وهو يحاول سرقة الفحم، وهرب إلى كوريا الجنوبية في عام 2006.

وقال الموقع عن جي: "إنه يستغل أفعاله القذرة الماضية للحصول على أكبر قدر ممكن من المال... بينما يقود حملة تشويه ضد الجمهورية"، وأضاف: "جي سيونغ جو، الذي هرب عبر الحدود إلى الجنوب، هو شخص شرير ومشين".

وأضاف الموقع الدعائي الكوري الشمالي أن جي "يحاول الخداع والتربح من خلال تشويه وطنه الأم".

وتابع الموقع "جي شخص جشع لا يتردد في بيع زوجته مقابل المال"، لافتا إلى أن أصدقائه وجيرانه شهدوا على شخصيته القاسية والعنيفة.

وعادة ما توجه وسائل الإعلام في كوريا الشمالية انتقادات قوية ضد الهاربين الكوريين الشماليين وتتهمهم بارتكاب الجرائم.

وجي، ناشط في مجال حقوق الإنسان، ويعد أحد اثنين من الهاربين الكوريين الشماليين البارزين الذين قرر حزب كوريا الحرية ترشيحهم قبل انتخابات أبريل، وأعلن تيه يونغ -هو، نائب السفير الكوري الشمالي السابق في لندن، عن ترشحه أيضا لخوض الانتخابات المقبلة كعضو في حزب المعارضة الرئيسي.