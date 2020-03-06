الفاتيكان تعلن أول إصابة بكورونا

أعلن المتحدث باسم دولة الفاتيكان، ماتيو بروني، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلده.

نقلت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية إنه "تم صباح اليوم تعليق جميع خدمات العيادات الخارجية التابعة لوزارة الصحة في مدينة الفاتيكان مؤقتا من أجل تعقيم الغرف بعد تثبوت حالة إصابة بفيروس "كوفيد 19" أو كورونا المستجد".

وأضاف المتحدث إن وحدة الإسعافات الأولية لا تزال تعمل، كما تتخذ وزارة الصحة خطوات لإبلاغ السلطات الإيطالية المختصة وفي الوقت نفسه بدأت البروتوكولات الصحية المخطط لها في مثل هذه الحالات.

وكانت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، قد أفادت في وقت سابق بأن البابا فرانسيس خضع لفحص فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، حيث أظهرت خلوه من الفيروس الجديد.

وظهر بابا الفاتيكان يوم الأحد الماضي، أمام الآلاف من المسيحيين في ساحة القديس بطرس، بعدما ألغى ارتباطاته الرسمية لأربعة أيام على التوالي.

ولاصقت البابا منذ أيام شائعة إصابته بفيروس كورونا، بعدما صافح وتضامن مع مصابي كورونا، يوم الأربعاء الماضي، في ساحة القديس بطرس، ثم شوهد في قداس وهو يسعل، ما أثار الشك في إصابته بالفيروس.