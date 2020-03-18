لضرورة خفض عدد السجناء... خامنئي يوافق على العفو عن عدد من المدانين

وافق الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، على طلب رفعه رئيس السلطة القضائية، بالعفو عن عدد من المدانين أو تخفيف عقوباتهم، ممن تم البت بإدانتهم حتى تاريخ 18 آذار/ مارس 2020.

وبحسب موقع وكالة "تسنيم" الإيرانية، "نقل الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية، بأن سماحة آية الله خامنئي وردا على رسالة رفعها رئيس السلطة القضائية بمناسبة الأعياد الرجبية وعيد نوروز وخاصة عيد المبعث النبوي الشريف، ونظرا لضرورة خفض عدد السجناء، وافق على عفو عدد من المحكومين أو تخفيف عقوباتهم ممن تم البت بإدانتهم حتى تاريخ 18 آذار/ مارس 2020".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن السلطات الإيرانية، أطلقت مؤقتا، أمس الثلاثاء، سراح نحو 85 ألف سجين بينهم سجناء سياسيون في إطار منع تفشي انتشار فيروس "كورونا".

وأشارت أحدث إحصائية حول فيروس كورونا المستجد في البلاد حتى ظهر أمس الثلاثاء، إلى إصابة 16 ألفا و169 وتعافي 5 آلاف و389 ووفاة 988 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، إنه تم "تسجيل 1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و135 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الماضية"، حسب وكالة "إرنا".

وأشار إلى "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران إلى 16169، والمتوفين إلى 988، والمتعافين إلى 5389".