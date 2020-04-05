دياب مستقبلا المغتربين اللبنانيين في مطار بيروت: نعمل ليل نهار من أجل ولادة لبنان الجديد

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، أنها تواكب وصول أول 4 طائرات من الخارج من خلال تواجدها الرسمي في مطار بيروت الدولي.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، خلال زيارته مطار بيروت لمواكبة عودة المغتربين الذي قال أن الحكومة معنية بكل ​لبنان​ي في الداخل والخارج، والأكيد أن هذه الحكومة ستكون حكومة إزالة الحواجز الطائفية والمذهبية وحتى السياسية، وكل لبناني ينتمي إلى عائلة اللبنانيين، وهذه الحكومة هي حكومة مد الجسور بين اللبنانيين، والحقيقة أن الحكومة تعمل ليل نهار من أجل ولادة لبنان الجديد ليس فقط على الصعيد المالي والاقتصادي، إنما على كل الأصعدة.

بعيدا عن المزايدة عن جد..بس مناشدة للمعنيين بالحكومة انو مؤتمرات صحافية بهالشكل بهالوقت بلاها🙏🏻🙏🏻🙏🏻فيهن كانوا يعملوا منصة بالمطار يوقف عليها الرئيس ونحن نوقف بعاد عن بعض..مني وعليي وقفت بعيدة صراحة🤦🏽‍♀️ @Hamad_hassan20 @M_MohamedFehmi pic.twitter.com/xHIPpdDdLU — nawal berry (@berrynawal) April 5, 2020

وأضاف دياب قائلا: "آمل أن تنتهي أزمة ​كورونا​ في أقرب وقت وأن تكون إصاباتها بالحد الأدنى، و​الشعب اللبناني​ هو شعب عظيم وقوته باللبنانيين في الداخل والخارج، ونحن مع العودة الآمنة للمغتربين، ولفت إلى أنه لا بد أن هناك أخطاء صغيرة نتعلم منها في السفرات القادمة".

وأعلن دياب أن الوزراء المعنيون سيعلنون اليوم دعم الطلاب الذين يريدون العودة إلى لبنان ليس على صعيد تذكرة السفر فحسب بل الاقامة في لبنان، وموضوع الدعم المالي للعائدين من الخارج سيكون على مراحل عدة متتالية. ولفت إلى أن هناك 80 مليار ليرة سنوزّعها على العائلات المحتاجة بمساعدة الجيش، ولدينا تحديات اقتصادية كبيرة لذا لا قدرة لنا على دفع بدل إقامة العائدين في فنادق، بل سعينا إلى تخفيض سعر الحجوزات.

ودعا إلى التقيّد بقرار التعبئة العامة والتزام البقاء في المنازل للحدّ من انتشار كورونا وإلا سنضطرّ للتشدّد أكثر بطرق قد تزعج اللبنانيين.