تقرير يكشف الوضع الاقتصادي في بريطانيا في السنوات المقبلة

أصدر مصرف بريطاني تقريرا عن النتائج الاجتماعية والاقتصادية التي سيسفر عنها وباء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

وبحسب تقرير بنك "إنجلترا" نقلته وكالة "بي بي سي" البريطانية، فإن انخفاضا حادا سيحصل في إجمالي الناتج الداخلي لبريطانيا​ سيبلغ نحو 14 بالمئة هذه السنة وذلك بسبب الصدمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف التقرير أنه يتوقع انتعاشًا كبيرًا في عام 2021 يبلغ 15 بالمئة بعد تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، وبعدها يتوقّع نمو الإنتاج بنسبة 3 بالمئة في عام 2022.

أن كل ذلك في الوقت نفسه يحافظ على معدل الفائدة عند 0,1 بالمئة وهو معدل قياسي في الضعف.

يُذكر أنه في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد خفّض "بنك إنجلترا" نسبة الفائدة الأساسية إلى 0,1 بالمئة، وقرّر ضخّ 200 مليار جنيه استرليني في ​الاقتصاد​ البريطاني، للسماح للمصارف بإقراض الشركات التي تواجه خطر الانهيار.