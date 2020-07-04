البرازيل... تسجيل أكثر من ألف وفاة ونحو 38 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجلت وزارة الصحة البرازيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، 37 ألفا و923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و577 ألفا و4 حالات.

موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1091 حالة وفاة جديدة بالفيروس في البلاد ليصل الإجمالي إلى 64 ألفا و265 حالة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث إصابات كورونا ووفياتها بعد الولايات المتحدة.

وتجاوز عدد المصابين بوباء "كوفيد-19" حول العالم، حتى الآن، 11 مليون شخص، توفي من بينهم أكثر من 530 ألف وفاة، وفيما تعافى أكثر من 6.4 ملايين.