السلطات الأمريكية تفرج عن 8 آلاف سجين... لهذا السبب

أمر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، بالإفراج عن ثمانية آلاف سجين بهدف الحد من انتشار الفيروس التاجي في السجون.

ونقلت صحيفة "الغارديان" الأمريكية عن رالف دياز، مسؤول إدارة السجون والتأهيل في كاليفورنيا، في بيان “نقوم بتنفيذ هذه الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة السجناء والموظفين”.

وبحسب الصحيفة تم الإفراج عن السجناء الذين يتبقى لهم عام أو أقل على انتهاء مدد عقوباتهم، وفي الوقت نفسه، لم يؤثر العفو على المدانين بجرائم خطيرة.

ويأتي هذا الإعلان، الذي رحب به دعاة إصلاح السجون، في أعقاب زيادة في حالات الإصابة بمرض (كوفيد - 19) في أحد أقدم السجون في كاليفورنيا، سان كوينتين.

وأكدت ولاية كاليفورنيا، وهي أكثر الولايات الأمريكية سكانًا، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 40 مليون نسمة، وجود أكثر من 300000 حالة إصابة بفيروسات تاجية وأكثر من 6800 حالة وفاة بسبب المرض.