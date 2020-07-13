"الوضع أصبح سيئا"... الصين ترسل 7000 جندي إلى شرقي البلاد

أعلنت القوات المسلحة الصينية أنها أرسلت أكثر من 7000 جندي من جنود الجيش إلى شرقي البلاد للمشاركة في عمليات الإنقاذ العاجلة ومكافحة الفيضانات.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أرسل ما يزيد على 3800 جندي منهم إلى مدينة جيوغ يانغ ومحافظة بويانغ في مقاطعة جيانغشي، حيث تم تكليفهم بالقيام بدورية وتعزيز السدود ونقل السكان المتأثرين بالفيضانات، وأشياء أخرى.

ووفقا للوكالة يعمل ما يزيد على ألف جندي على مدار الساعة، في مدينة تونغلينغ بمقاطعة آنهوي المتأثرة بالفيضان، لتقوية الحواجز والمساعدة في إجلاء السكان المتأثرين بالفيضانات إلى أماكن أمنة.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، إلى بذل أقصى الجهود في مواجهة التحديات بشجاعة والتوجه إلى الجبهة الأمامية للوقاية من الفيضانات وأعمال الإنقاذ والإغاثة، لضمان سلامة حياة الشعب وممتلكاته.

وأشار شي إلى أن أن المياه في أنهار مثل نهر اليانغتسي ونهر هوايخه، وفي بحيرات مثل بحيرة دونغتينغ وبحيرة بويانغ وبحيرة تايهو، تجاوزت مستويات التحذير، لافتا إلى أن مناطق تشونغتشينغ وجيانغشي وآنهوي وهوبي وهونان وجيانغسو وتشجيانغ شهدت فيضانات عارمة حديثاً، ما تسبب في خسائر بشرية وخسائر في الممتلكات، مشيرا إلى أن وضع الوقاية من الفيضانات بات سيئا، مؤكدا أن الصين "دخلت مرحلة حرجة من السيطرة على الفيضانات".