حاملة طائرات فرنسية تتوجه إلى لبنان محملة بالمساعدات

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورانس بارلي،​ أن حاملة المروحيات "تونير" البرمائية المجهزة ​بمستشفى​ طولون ستغادر متوجهة إلى لبنان مساء اليوم، ثم تليها سفينة شحن مستأجرة من قبل الوزارة".

ونشرت وزيرة الدفاع على صفحتها الرسمية على منصة "تويتر"، تغريدة تحدثت فيها عن توجه حاملة الطائرات الى لبنان.

Le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre part ce soir vers le Liban. pic.twitter.com/NAFpvPTuBa — Florence Parly (@florence_parly) August 9, 2020

وأضافت الوزيرة بأن الحاملة ستقوم بنقل فرق هندسية بالإضافة إلى 200 طن من الدقيق ومنتجات الألبان ومنتجات الأطفال و 134 طنا من الحصص الغذائية و 75000 لتر من مياه الشرب ومواد إعادة الإعمار، وبالإضافة إلى ​المساعدات الغذائية​ المبرمجة، يمكن تسليم 20 ألف طن من القمح و20 ألف طن من الدقيق في الأيام المقبلة"، بحسب ما نقله موقع "النشرة".

موضحة أن "هذه المساعدات تقدمها الدولة وكذلك الشركات والجمعيات والقطاعات الزراعية".

هذا وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزيارة إلى بيروت بعد الانفجار الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية، متعهدا بتقديم مزيد من الدعم إلى لبنان، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في سبيل محاربة الفساد وإطلاق إصلاحات سياسية واسعة في البلاد.