قتيل وجرحى في انفجار داخل ملهى ليلي في العاصمة الجورجية تبليسي... صور وفيديو

هز انفجار عنيف وسط العاصمة الجورجية تبليسي، اليوم الجمعة، ما تسبب بسقوط قتيل واحد ووقوع إصابات خطيرة بين المواطنين.

وأفادت وسائل إعلام جوروجية بوقوع انفجار داخل أحد ملهى "Dejavu" قرب إحدى أكبر صالات الموسيقى في البلاد التابعة للفلهارمونيا الوطنية.

وبحسب التلفزيون الجورجي، فقد وصلت فرق الإنقاذ والإسعاف ورجال الأمن إلى المكان فور وقوع النفجار العنيف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى مع وجود حالات خطيرة لدى البعض.

BREAKING: Large explosion emanating from an oxygen tank storage unit in #Tbilisi, #Georgia; at least 1 dead and 3 injured. pic.twitter.com/ebe9ECpGhE — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) September 4, 2020

ووقع الحادث أثناء عمليات الترميم داخل المبنى، وتشير التقارير الأولية إلى أن سبب الحادث هو انفجار اسطوتانه غاز كانت داخل البناء.

يتبع...