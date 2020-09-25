إصابات في حادث طعن أمام المقر القديم لجريدة شارل إبدو في باريس

أصيب عدد من الأشخاص في حادث طعن أمام المقر القديم لجريدة شارل إبدو في العاصمة الفرنسية باريس

وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية عن أربعة مصابين في هجوم باريس، اثنان منهم في حالة خطيرة، وأن عناصر الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول المقر القديم للصحيفة.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن منفذ الهجوم كان مسلحا بساطور وغادر المكان بالمترو في شارع ريتشارد لونوار.

Attaque près des anciens locaux de Charlie Hebdo: l'auteur en fuite, le quartier intégralement bouclé pic.twitter.com/nrWnWpf8Hn — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2020

ووصل وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى مكان الحادث، فيما عاد رئيس الوزراء جان كاستكس على وجه السرعة إلى العاصمة باريس لفتح خلية أزمات.