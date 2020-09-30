وزارة الدفاع الأرمينية: الطيارون يتحدثون باللغة التركية في قاره باغ

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان: "إن أذربيجان تنفذ غارات جوية في شمال خط التماس مع جمهورية ناغورني قاره باغ، باستخدام طائرات مسيرة تركية ومقاتلات إف -16 تابعة للقوات الجوية التركية".

وكتب هوفهانيسيان "أذربيجان تشن غارات جوية في الاتجاه الشمالي لخط التماس، وتستخدم طائرات تركية من دون طيار، وقد تم رفع مقاتلات "أف16" متعددة الوظائف التابعة للقوات الجوية التركية في السماء، ويعمل العدو من بعيد، دون الدخول إلى منطقة عمل أنظمة الدفاع الجوي، وتستخدم صواريخ جو - أرض بعيدة المدى"، وذلك نقلا عن موقع "فيسبوك".