أجرت الاختبارات النهائية... روسيا تستعد للبدء بتصنيع طائرة "كا – 52 ك" المروحية

وخصصت مروحية "كاتران" لسفن الإنزال التي بدأت روسيا أعمال بنائها والتي تماثل حاملات طائرات الهليكوبتر من طراز "ميسترال" التي رفضت فرنسا تسليمها إلى روسيا.

وقد تمت صناعة 4 نماذج تجريبية من مروحية "كاتران". وكان مسؤول إعلامي في شركة "مروحيات روسيا" قد أخبر وكالة أنباء "سبوتنيك" يإجراء الاختبار النهائي لمروحية "كاتران" على الأرض ومواصلة اختبارها في البحر، بينما أعلن مستشار مركز صناعة الطائرات المروحية، سيرغي ميخييف، إتمام اختبارها. وبدئ باستخدامها في البحر على سبيل التجربة. ويجب أن تستكمل التجربة في نهاية هذا العام توطئة لبدء عملية التصنيع. وتنتظر القوات البحرية الروسية وصول مروحيات "كاتران" في عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن مروحية "كاتران"، وهي مروحية محمولة بحرا، تختلف اختلافا كبيرا عن نظيراتها "البرية". وينطبق ذلك، مثلا، على آلية طي ريش المروحة والتي تنجز مهمتها في زمن يقل عن الدقيقة. ويقدر رادار "كاتران" على اكتشاف الهدف المزمع تدميره على بعد 200 كيلومتر، أي مثلي مدى الرادارات "البرية". وفضلا عن ذلك تم تحصين مروحية "كاتران" ضد الرطوبة.

وتم تزويد المروحية الجديدة بليزر "فيتيبسك" للدفاع عن النفس، ونظام "أوخوتنيك" للتحكم في الأسلحة، ومنظومة "أرباليت" لمكافحة التشويش. ويمكن تزويدها أيضا بجهاز تنشين صواريخ "خا-31" و"خا-35" المضادة للسفن.

وذكرت جريدة "ريبورتيور" نقلا عن صانع مروحية "كاتران" أنه يمكن استخدامها عند الضرورة للبحث عن المنكوبين وإنقاذهم واصطياد الغواصات المعادية.