"بسبب تداعيات كورونا"... 10 آلاف طفل قد يموتون شهريا من سوء التغذية

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن "عشرة آلاف طفل آخرين قد يموتون كل شهر هذا العام بسبب سوء التغذية الناتج عن تداعيات كورونا"، بحسب "رويترز".

وأضاف تيدروس، متحدثا في مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع زيادة بنسبة 14% هذا العام في عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية جراء الجائحة.

وأشارت إلى أن "هذا يعني أن 6.7 مليون طفل آخرين سيعانون من سوء التغذية معظمهم في إفريقيا جنوبي الصحراء وفي جنوب آسيا".

وتابع المسؤول الأممي: "لقد تسببت الجائحة في اختلالات خطيرة في الخدمات الأساسية والتحصين وخدمات الأمومة وتغذية الأطفال وتنظيم الأسرة وغير ذلك".

وأشار إلى أنه "لا يمكن أن نقبل بعالم يستطيع فيه الأغنياء أن يحصلوا على طعام صحي بينما لا يكترث أحد بالفقراء".