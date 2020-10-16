خمس دول أوروبية تطالب إسرائيل بالوقف الفوري للاستيطان

أعربت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، في بيان مشترك، عن قلقها إزاء الخطط الإسرائيلية لبناء نحو 5 آلاف منزل في الضفة الغربية، داعين إسرائيل إلى الوقف الفوري للاستيطان.

برلين - سبوتنيك: جاء في بيان مشترك للدول الخمس: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء قرار السلطات الإسرائيلية ببناء 4900 وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية المحتلة. قرار التوسع الاستيطاني ينتهك القانون الدولي ويهدد جدوى حل الدولتين من أجل سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ووصفت وزارات خارجية الدول الخمس قرار إسرائيل بـ "الخطوة العكسية" على خلفية التطورات الإيجابية، أي تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين. وجاء في البيان: "نطالب بالوقف الفوري لبناء المستوطنات وكذلك عمليات الإخلاء القسري وتدمير المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية".