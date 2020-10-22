"الشيوخ" المصري... تشكيل لجنة لإعداد اللائحة الداخلية

وبحسب تصريح فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، لجريدة "الشروق" المصرية، فإن المدة المحددة لذلك طبقا للقرار هي 30 يوما.

وقالت فوزي إن هناك مقترحا بالفعل أمام اللجنة المناط بها إعداد اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس، لكنه يجب أن يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو غيره، تمهيداً لعرضه على المجلس لإبداء الرأي والتصويت عليه.

وتابعت: "ستتم إحالة مشروع اللائحة بعد الانتهاء منها إلى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونا يجب أن يأخذ مساره التشريعى المقرر".

وأشارت فوزي إلى تضمن اللائحة تفاصيل العمل في المجلس واللجان المتخصصة التي سيشملها، وكيفية الانضمام إليها ومسار المناقشات في اللجان وفي الجلسات العامة، كذلك أدوات العضو التي يمكنه اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع أو قضية ما، وتقدم الأعضاء بالمقترحات، وغير ذلك من مجريات تنظيم العمل بالمجلس.

وسوف تنظم هذه اللائحة، بحسب فوزي، كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتوضح ما يتمتع به العضو من حقوق، وما عليه من واجبات، والإجراءات التي يجب اتباعها، كذلك تحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات والجهات.