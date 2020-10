إسرائيل تجدد عقاب أسير أضرب عن الطعام منذ 89 يوما

Maher said to his Israeli jailer:" I don't need your food, Just I want my freedom to go out the prison and be in my home with my kids". 87 days of hunger-strike and no surrender!

#freemaher

#Palestine #FreePalestine #ماهر_الاخرس #صباح_الخير #فلسطين pic.twitter.com/tsRiGewlfr