بعد عام على مقتل البغدادي.. بومبيو: داعش لا يزال يشكل تهديدا

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديدا، فيما سيواصل التحالف الدولي عمله لهزيمته.

تعليق بومبيو، الذي جاء عبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، يواكب الذكرى الأولى لمقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي، بعملية أميركية، حيث كتب: "اليوم يمر عام على إطلاق الولايات المتحدة لعملية أسقطت زعيم داعش أبو بكر البغدادي. على الرغم من هذا الإنجاز البارز لا يزال داعش يشكل تهديدا وسنواصل العمل مع التحالف الدولي لضمان هزيمته بشكل دائم".

Today marks one year since the U.S. launched an operation that took out ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi. Despite this milestone, ISIS remains a threat and we will continue to work with the Global @Coalition to ensure ISIS's lasting defeat. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 27, 2020

وفي 27 أكتوبر 2019، استهدفت عملية عسكرية أميركية، في إدلب بسوريا، زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي.

ومن جانب أخر رأى الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الإقليمية غسان يوسف، أن أمريكا تجد من وجود "داعش" (الإرهابي و المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ذريعة للبقاء. وفق مانشرته "صحيفة الشرق الأوسط".

ونوه الكاتب والمحلل السياسي السوري إلى ان "الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي يوصف بالصريح وهذا ما وصفه به الرئيس الأسد حين قال أنه من أكثر الرؤساء الأمريكيين صراحة. نعم عندما كان في حملته الانتخابية الأولى قالوا هم "أسسوا داعش" واتهم كل الإدارة الأمريكية السابقة ممثلة بـ أوباما وكلينتون. لو نتذكر التصريحات الأمريكية السابقة عندما قالوا بأن "داعش" لربما لا تنتهي في 30 او 40 عاماً وهم يخططون لاحتلال المنطقة لأمد طويل لكن الدخول الروسي والايراني لمحاربة "داعش" والوقوف الى جانب الدولة السورية والجيش العربي السوري أدى إلى دحر داعش و حصرها في مناطق محددة".

وأضاف، لذلك اليوم أمريكا ما زالت تجد ذريعة للبقاء وإذا لم تكن "داعش" موجودة يحاولون إيجادها كما يجري من خلال تدريب المجموعات "الداعشية" في مخيم الركبان وقاعدة التنف والمناطق التي تسيطر عليها قسد. قائلا: "أعتقد بأن وجود "داعش" في هذه المنطقة سينتهي في حال تم الاتفاق بين الدول التي تحتل أجزاء من سوريا وأقصد أمريكا و تركيا لأن الدعم الأكبر يأتي من تركيا ومن أمريكا".