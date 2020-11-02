بالفيديو... الأمن المصري يقبض على "طفل المرور" مرة أخرى بعد سبه المتابعين

وبحسب صحيفة "الدستور" المصرية فإن الشرطة ألقت القبض على الطفل وأربعة من أصدقائه بسبب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان "طفل المرور" قد نشر فيديو مع عدد من أصدقائه يقول فيه: "مش إحنا اللي نتحبس واحنا مش زيكو"، بالإضافة إلى بعض الألفاظ النابية، ما دفع النيابة إلى إصدار قرار بضبطه للحفاظ على حق المجتمع.
وكانت جهات التحقيق المصرية قد قررت إخلاء سبيل الطفل المتهم في واقعة صدم أمين شرطة بدائرة قسم شرطة المعادى، بضمان محل إقامته، وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه.
ووقتها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إيقاف رجل شرطة، لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز الرخص، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.
جدير بالذكر أن وسائل إعلام محلية قد أكدت أن الطفل يدعى أحمد، وأنه طالب في الصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس الإنترناشيونال في المعادي، وأنه يقيم في أحد الكمباوندات.
كما قال الطفل خلال استجوابه إن السيارة كانت ملكًا لأسرته، وأن والده قام ببيعها إلى أحد أصدقائه، وأن الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد.
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