بالفيديو... الأمن المصري يقبض على "طفل المرور" مرة أخرى بعد سبه المتابعين

قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على طفل المرور صاحب واقعة التعدي على أمين شرطة، بسبب فيديو جديد نشره عقب إخلاء سبيله.

وبحسب صحيفة "الدستور" المصرية فإن الشرطة ألقت القبض على الطفل وأربعة من أصدقائه بسبب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان "طفل المرور" قد نشر فيديو مع عدد من أصدقائه يقول فيه: "مش إحنا اللي نتحبس واحنا مش زيكو"، بالإضافة إلى بعض الألفاظ النابية، ما دفع النيابة إلى إصدار قرار بضبطه للحفاظ على حق المجتمع.

وكانت جهات التحقيق المصرية قد قررت إخلاء سبيل الطفل المتهم في واقعة صدم أمين شرطة بدائرة قسم شرطة المعادى، بضمان محل إقامته، وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه.

ووقتها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إيقاف رجل شرطة، لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز الرخص، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام محلية قد أكدت أن الطفل يدعى أحمد، وأنه طالب في الصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس الإنترناشيونال في المعادي، وأنه يقيم في أحد الكمباوندات.

كما قال الطفل خلال استجوابه إن السيارة كانت ملكًا لأسرته، وأن والده قام ببيعها إلى أحد أصدقائه، وأن الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد.