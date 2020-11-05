أعضاء "الفرقة" التقدميون يفوزون بإعادة انتخابهم لمجلس النواب الأمريكي

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن عضوات الكونغرس، التقدميات، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب فزن في انتخابات 2020.

فازت المسلمة المحجبة الأولى التي تدخل مجلس النواب إلهان عمر، بولاية ثانية لعضوية مجلس النواب، كما فازت النائبة رشيدة طليب أيضا في انتخابات مجلس النواب الأمريكي ضمن الانتخابات العامة الجارية في الولايات المتحدة، التي تضم الرئاسة وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وجميع أعضاء مجلس النواب. وفق موقع "i24news.tv" .

وتمثل الديمقراطيات الأربع (ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب)، وجميعهن نساء يطلق عليهن اسم "الفرقة"، تحيزا إلى اليسار في الحزب الديمقراطي، إلى جانب الترويج للسياسات المحلية التقدمية.

وحققت طليب، ديمقراطية من ديترويت، وهي فلسطينية الأصل، الفوز على منافسها الجمهوري الرئيسي ديفيد دودنهوفر، في منطقة الكونغرس رقم 13 في ولاية ميشيغان.

وواجهت طليب، أيضا، ثلاثة مرشحين لا ينتمون للحزب الجمهوري، هم وسام جونسون من حزب ديترويت الطبقة العاملة وإيتا ويلكوكسون من حزب الخضر وارتيكا بومر من حزب “دافعي الضرائب". وقد خاضت طليب الانتخابات العامة في 2018 دون معارضة لمدة عامين.

وغردت إيمان، احتفالا بفوزها عبر حسابها على "تويتر"، يوم الأربعاء: "لقد فعلناها! عملت بجد لأجعل الحلم الأمريكي حقيقة للجميع. أنا فخورة كمسلمة، فلسطينية أمريكية، وأن أكون قادرة على تمثيل المواطنين في الهيئة التشريعية لولاية كولورادو! الآن، لنبدأ العمل".

وانضمت لاحقا المرشحة الديمقراطية من أصول فلسطينية إيمان جودة، إلى مقاعد مجلس النواب الأمريكي في الكونغرس، عن ولاية كولورادو.

كما فازت الديمقراطية إلهان عمر بولاية ثانية في مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا. وكانت إلهان (ألحان) عمر، أول محجبة يتم انتخابها لمجلس النواب عام 2018.