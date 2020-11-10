الهيئة المستقلة للانتخاب: مصابو كورونا لن يشاركوا في عملية التصويت

أوضح الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، في مؤتمر صحفي، صباح الثلاثاء، أن مصابي كورونا لن يشاركوا في الانتخابات اليوم.

وقال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة، جهاد المومني، إن أول عملية اقتراع كانت في محافظة إربد، عند فتح الصناديق في تمام الساعة السابعة صباحا، وأوضح المومني في مؤتمر صحفي، صباح الثلاثاء، أن مواطنا أربعينيا كان أول من انتخب في المملكة عندما أدلى بصوته في الدائرة الرابعة بمحافظة إربد، وفق موقع "رؤيا الإخباري".

وأوضح أن نحو 28 ألفا من المواطنين أدلو بأصواتهم في مختلف أنحاء المملكة حتى الساعة السابعة والنصف، وفيما يتعلق بعملية الفرز، أكد أن الصناديق ستفرز في غرف الاقتراع نفسها، وبعد فرز الأصوات على مرأى الجميع وبوجود كاميرا تثبت الأوراق، يتم جمع محاضر التصويت للتثبت من صحتها وجمع النتائج.

وقال المومني إن الأردن تجاوز ضغوطات كبيرة وأجرى الانتخابات مع الحرص على سلامة المواطنين، مؤكدا أن الإجراءات ملزمة للحفاظ على سلامة الناخب وكل من له علاقة بالشأن الانتخابي.

وأكد المومني أن مصابي فيروس كورونا لن يتمكنوا من المشاركة بالانتخاب، مشيرا إلى أن أي مصاب يثبت دخوله إلى مركز اقتراع يتعرض للعقوبة وفق القانون.

المومني: مصابو كورونا لن يشاركوا بالانتخابات وهدفنا الحفاظ على صحة الجميع.

وفتحت عند الساعة السابعة من صباح الثلاثاء، صناديق الاقتراع، التي بدأ الأردنيون بالتوافد إليها للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر.

وتجري الانتخابات وفق ظروف صحية استثنائية، بسبب تفشي فيروس كورونا في المملكة، إذ بلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بدء الجائحة في آذار/مارس الماضي، 114986 إصابة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 1295 حالة.

وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب، في بيان أصدرته، الاثنين، إن عدد الناخبين وفق الجداول النهائية للانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر بلغ (4,647,835) ناخبا، منهم (2,200,456) ذكور و (2,447,379) إناث.