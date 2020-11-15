الخارجية الإسرائيلة تعلق على فتوى "كبار العلماء" بخصوص "الإخوان"

وعلى حسابها بموقع التواصل الاجتماعي قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "يسعدنا نحن في إسرائيل أن نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة، ولا شك أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس".

يسعدنا نحن في #إسرائيل🇮🇱 ان نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة ولا شك ان جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس. نحن بأمس الحاجة الى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة برمتها. حياكم الله @aliftasa

🇸🇦 https://t.co/U24s9qFuwd — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 15, 2020

وأضافت: "نحن بأمس الحاجة إلى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة برمتها".

جدير بالذكر أن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قد أفتت الثلاثاء الماضي بأن جماعة الإخوان المسلمين، "جماعة إرهابية".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية قالت الهيئة إن الجماعة "لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

وأضافت الهيئة أن "كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة".

وأكدت أن الإخوان المسلمين "في طليعة هذه الجماعات التي نحذر، فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية".