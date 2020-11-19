بالفيديو... السفيرة السعودية في واشنطن: علاقتنا أعمق بكثير من أي زعيم سعودي أو رئيس أمريكي واحد

وأشادت السفيرة في كلمة لها في مؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، أمس الأربعاء، بقوة العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة، مشددة على أن العلاقات عميقة، قائلة:

"العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد".

وتابعت السفيرة، قائلة: "المملكة تشهد تغييرا هائلا وغير مسبوق، وقيادتها تبذل جهوداً لإحداث هذا التغيير، ليس فقط على المستوى الداخلي، إنما أيضا من خلال سياستنا الخارجية".

وأردفت أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عبارة عن أجندة، قائلة: " العلاقات أجندة مصممة لكي تحقق السلام الدائم والأمن والازدهار للمنطقة وللعالم".

#Saudi ambassador to the US Princess Reema (@rbalsaud) underscored the strength of the historic relations between the two countries, saying that the ties are much deeper than one Saudi leader or one American president. @SaudiEmbassyUSA @NCUSAR https://t.co/FJGGUZHAke — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) November 19, 2020

وتطرقت الدبلوماسية السعودية في كلمتها إلى "رؤية المملكة 2030"، والإصلاحات التي تشهدها السعودية في مجالات مختلفة، كما تحدثت عن أهمية التصدي لسلوكات إيران في المنطقة، ومواجهة الحوثيين في اليمن، ومحاربة التطرف والمجموعات المسلحة ، وأهمية التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، وفق موقع "saudigazette".