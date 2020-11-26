تحاكي هجوم الطائرات دون طيار: روسيا تنشئ منظومة جديدة للتدريب العسكري

موسكو - سبوتنيك. أعلنت مؤسسة التكنولوجيا "روستيخ" أن شركة "تخنوديناميكا" انتهت من اختبار بدعتها الجديدة التي خصصت لمحاكاة هجمات الطائرات دون طيار والطائرات المروحية أثناء تدريب القوات على صد الهجمات الجوية أو اختبار الأسلحة الجديدة. ويمكن استخدامها في أغراض أخرى أيضا.

وأكد الاختبار مطابقة المنظومة لمواصفات محددة، ومهد بالتالي لبدء عملية تصنيعها.



وتتخصص شركة "تخنوديناميكا" في إنتاج ما يستخدم لتدريب الطيارين، ودخلت مجال الطائرات دون طيار لأول مرة في عام 2014. وصنعت الشركة في عام 2019، مجموعة المعدات التي تتيح لها تجريب واختبار الطائرات دون طيار على الأرض وفي الجو، وأنشأت ورشة جديدة لتجميع وتصنيع الطائرات دون طيار.