ترامب: إذا لم تصوتوا سينتصر الاشتراكيون والشيوعيون... فيديو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده، بأن الديمقراطيين، إذا حصلوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ بالكونغرس، فسيقودون البلاد إلى الشيوعية.

وقال ترامب، في حديث لمؤيديه في جورجيا وتم نشره عبر سلسلة من التغريدات على صفحته الشخصية على "تويتر" قال فيها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته:

"إذا لم تصوتوا سينتصر الاشتراكيون والشيوعيون".

President @realDonaldTrump: “If you don’t vote. The socialists and the communists win.” pic.twitter.com/VLhaX0iKKa — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) December 6, 2020

وتابع قائلا : "سيحدد الناخبون في جورجيا، ما إذا كان أطفالنا سيعيشون في ظل الاشتراكية أم في بلد حر".

وأضاف ترامب:

"هؤلاء الناس يريدون الانتقال إلى الشكل الشيوعي في الإدارة".

وستحدد الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ في دائرتين في جورجيا يوم 5 يناير/كانون الثاني، الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي.

وبالنسبة لفيروس كورونا فقد وعد ترامب مناصريه في جورجيا قائلا:

" اللقاحات في طريقها ابتداء من الأسبوع المقبل!"

President @realDonaldTrump: Vaccines are on their way starting next week! pic.twitter.com/4qgDZuLzFw — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) December 6, 2020

الجدير بالذكر أنه إذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية هناك، فسيتمكنون بعد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس النواب، من تحقيق خططهم السياسية الطموحة. وعلى العكس من ذلك، إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، فسيكونون قادرين إلى حد كبير على كبح وإعاقة مبادرات الديمقراطيين خلال رئاسة جو بايدن.