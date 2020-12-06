سفير إيراني يحذر من تحول مجلس الأمن إلى أداة بيد أمريكا

حذر سفير إيران الدائم في الأمم المتحدة، مجيدتخت روانجي، من أن يتحول مجلس الأمن الدولي إلى أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال روانجي خلال الكلمة التي ألقاها مؤخرا، في الجمعية العامة للأمم المتحدة،وفقا لموقع "iranintl":

"أن مجلس الأمن الدولي يواجه تحديا كبيرا في شرعيته، نتيجة ضعف أدائه والقرارات غير الشرعية وكذلك تجاوزه للقوانين وأيضا تحوله إلى أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد روانجي على أن مجلس الأمن الدولي يخضع بشكل عام لهيمنة الدول الغربية وقد استغل بعض الأعضاء الدائمين المجلس، ولم يتحمل المجلس المسؤولية إزاء أدائه.

كما اعتبر أن مجلس الأمن الدولي ليس ديمقراطيا لعدم وجود ممثلين من الدول النامية في تركيبة أعضائه.