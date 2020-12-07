وزير الدفاع العراقي يلتقي السفير الروسي لبحث العلاقات الثنائية في الجانب الأمني

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، مع السفير الروسي، ماكسيم ماكسيموف، العلاقات الثنائية بين البلدين في الجانب الأمني.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نسخة منه، أن وزير الدفاع التقى في مكتبه، الأحد، السفير الروسي ماكسيم ماكسيموف، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بالجانبين الأمني والتدريبي.

التقى وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون @Jouma_Anad ، في مكتبه الاحد 6 كانون الأول 2020، سعادة السفير الروسي ماكسيم ماكسيموف، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثُنائية بين البلدين فيما يتعلق بالجانبين الأمني والتدريبي. pic.twitter.com/7s9yO3YM1C — وزارة الدفاع العراقية (@modmiliq) December 6, 2020

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد صرح في وقت سابق خلال زيارة لروسيا، بأن عناد سيقوم بزيارة قريبة لموسكو.

وأوضح حسين في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أن زيارته إلى موسكو جاءت بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف. وحول مسألة التسليح الروسي للجيش العراقي، قال: "لم نتطرق إلى هذه المسائل، تطرقنا إلى مجموعة من الملفات ومجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم، حوالي 14 مذكرة تفاهم ونتمنى أن يتم التوقيع على هذه المذكرات في الاجتماع القادم للمجلس المشترك بين روسيا والعراق".

وتابع: "تطرقنا إلى الوضع العسكري والأمني ولكن سيكون هناك زيارة بالفعل لوزير الدفاع العراقي إلى موسكو قريبا".