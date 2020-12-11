وقوع إصابات في عملية دهس بمدينة نيويورك الأمريكية

أصيب عدة أشخاص، مساء اليوم الجمعة، في عملية دهس استهدفت مظاهرة احتجاجية لمنظمة حياة السود مهمة في مانهاتن.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة مدينة نيويورك الأمريكية إن سيارة اقتحمت تجمعا يضم نحو 50 شخصا في مظاهرة احتجاجية لمنظمة حياة السود مهمة ظهر الجمعة في مانهاتن مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، بحسب رويترز.

Please avoid the area of 3rd Avenue & 39 Avenue in Manhattan due to a vehicle collision involving multiple pedestrians. Information at this time is preliminary, updates to follow. pic.twitter.com/GZLKgMyZUK — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 11, 2020

وأضافت الشرطة إنه لا يبدو إن الإصابات تشكل تهديدا لحياة أحد من الجرحى وإن السيارة التي قامت بالحادث ما زالت موجودة في الموقع. لكن لم تتوفر تفاصيل تذكر بعد.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن ستة أصيبوا لكن لم يتضح عدد الذين نقلوا إلى المستشفى.