مصدر أمني: انفجار "جسم غريب" داخل مطار بغداد

أفاد مصدر أمني في العراق ، السبت، بانفجار "جسم غريب" داخل مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، أن:

"جسما غريبا انفجر صباح اليوم، بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع داخل مطار بغداد الدولي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار لم يُخلّف أية إصابات بشرية"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.