فرنسا الأولى في استيراد السيارات من "بورصة" التركية

جاءت فرنسا في المركز الأول في استيراد السيارات من ولاية "بورصة" التركية، فيما جاءت ألمانيا في المركز الثاني.

فوفقا لوكالة الأناضول التركية حلّت فرنسا في المركز الأول، بصادرات بلغت قيمتها مليار و168 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ 925 مليون و493 ألف دولار، ثم إيطاليا بـ 768 مليون و874 ألف دولار.

وقد بلغت قيمة صادرات ولاية بورصة التركية، من السيارات، 6 مليارات و79 مليوناً و645 ألف دولار، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي.

وتعتبر بورصة مركزا لصناعة السيارات في تركيا، وتأتي على قائمة الولايات الأكثر تصديراً في قطاع السيارات بتركيا، منذ 10 أعوام.

وبحسب بيانات لرابطة "أولوداغ" لمصدّري صناعة السيارات، فإن صادرات ولاية بورصة في هذا القطاع، وصلت إلى 142 بلد ومنطقة مختلفة حول العالم، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني – أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وحلّت ولاية "قوجة إيلي" في المركز الثاني ضمن قائمة الولايات التركية الأكثر تصديراً للسيارات، وذلك بعائدات تصدير بلغت 5 مليارات و87 مليوناً و930 ألف دولار، تلتها إسطنبول بـ 4 مليارات و789 مليوناً و801 ألف دولار.