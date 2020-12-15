كلوب: منبهر بما يقدمه مورينيو مع توتنهام

وبحسب "رويترز"، فإن كلوب أكد أن مورينيو أثبت قدرته على تجاوز الانتقادات، وأثبت أنه مدرب كبير بعد أن قاد توتنهام هوتسبير إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتبر توتنهام من أقوى الدفاعات في الدوري الإنجليزي، ويتقدم في الترتيب على حامل اللقب ليفربول بفارق الأهداف، انتظارا لمباراة الصدارة يوم الأربعاء القادم على ملعب آنفيلد.

وعلى الرغم من أن كثيرين يتهمون توتنهام بأنه فريق دفاعي يعتمد على الهجمات المرتدة، إلا أن كلوب قال إن لعبهم متميز، مؤكدا على أوجه الشبه بينهم وبين فريقه ليفربول.

وقال كلوب للصحفيين: "مورينيو أظهر بوضوح قدرات في العودة مرة أخرى إلى خارطة المتميزين... ما فعله مع توتنهام مثير للإعجاب للغاية".

ولفت كلوب إلى أن "الطريقة التي يلعبون بها هذا العام جيدة حقًا، لقد حولهم إلى آلة للنتائج، الهجوم المضاد ليس استراتيجيتهم الوحيدة، إنهم فريق كرة قدم مناسب".

وبحسب وسائل إعلامية فإن كلوب يشعر بالقلق من ثنائي الهدافين في توتنهام سون هيونغ مين وكين - اللذين سجلا 19 هدفًا و 14 تمريرة حاسمة في الدوري.

وأضاف كلوب: "لسوء الحظ، إذا أبقيناهم (سون وكين) هادئين، فإنهم ما زالوا لاعبين جيدين حقًا، مع تهديدات من مناطق كثيرة في الملعب".

وشرح كلوب رؤيته، قائلا: "ستيفن برجوين يلعب دورًا مهمًا في لحظات الهجمات المرتدة، وندومبيلي احتاج لفترة أطول قليلاً للاستقرار في توتنهام، لكنه الآن 100% هناك".

وبالنسبة لـجيوفاني لو سيلسو، موسى سيسوكو، بيير إميل هوجبيرج فهم وحدة مناسبة في خط الوسط، يعملون بشكل جيد معًا... واستعادة غاريث بيل لياقته مرة أخرى يشكل تهديدًا آخر".