الحكومة الإيرانية: العالم بدون هذا الشخص سيكون أكثر أمانا

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن العالم سيكون أكثر أمانا برحيل "قاتل قاسم سليماني".

وأعرب ربيعي، في لقائه الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء، عن ارتياحه لرحيل قاتل سليماني قريبا عن ساحة السياسة الأمريكية، قاصدا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي يترك منصبه رسميا بعد أيام.

لافتا إلى "ثقته في أن العالم سيكون أكثر أمنا لجميع الشعوب برحيل هذا القاتل"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"

وأشار ربيعي إلى أن "القتلة لم يستطيعوا تغييب القائد الشجاع بل حولوه إلى بطل خالد للإيرانيين ولكل الشعوب الحرة في العالم".

وتابع: "الشهيد سليماني بات اليوم رمزا لرسوخ الإيمان وحرية العقيدة والشجاعة في الميدان والعدل والإنصاف في السياسة، والثبات في مواجهة الإرهاب والتطرف، وسيبقى اسمه لامعا في هذه المجالات".

وقال المتحدث باسم الحكومة إن "قتلة سليماني أقدموا على هذه الجريمة بهدف توجيه ضربة لسياسة إيران الداعية إلى تحقيق سلام عادل في كل المنطقة، ولكن بعد مرور عام واحد فقط، لابد أنهم أدركوا أن هذه الجريمة لم تزلزل إرادة الشعوب في محاربة "داعش" وجميع أشكال الأرهاب، بل أنها اثبتت أنه بوجود هؤلاء الأشرار القساة لابد من استمرار المقاومة والثبات بوجه الطغيان والاحتلال".