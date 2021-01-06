إيران تتهم بعض دول المنطقة بنشر "الإيرانوفوبيا" بعد بيان قمة التعاون الخليجي

اتهمت إيران بعض دول المنطقة بمواصلة نشر ما وصفته بالإيرانوفوبيا (رهاب إيران)، وذلك بعد ما تناوله بيان قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت أمس بالسعودية بشأن إيران.

طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في بيان، اليوم الأربعاء، "إيران تستنكر الاتهامات المتكررة والتي لا أساس لها، والتي وردت في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي".

وتابع خطيب زادة، "كان من المفترض أن تتغير رؤية ومواقف دول مجلس التعاون الخليجي لقضايا المنطقة بعد اتفاق المصالحة، يصر بعض أعضاء المجلس على اتخاذ المسار الخطأ والتمسك بمشروع إيرانوفوبيا، والتي تسببت في خسارة معظم ثروات دول الجوار وحولت المنطقة إلى مستودع أسلحة للشركات الغربية"، وفق تعبيره.

ودعا إلى "أن تهتم دول مجلس التعاون بواقع المنطقة بدلاً من إصدار بيانات عفا عليها الزمن، لن تؤدي إلا إلى استمرار سياسة التخريب الحالية، وان توجه نهجها نحو الحوار والتعاون الإقليمي بدلاً من تشكيل تحالفات".

يذكر أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أعلن عن اتفاق قادة دول مجلس التعاون على طي صفحة "أزمة الخليج"، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مع قطر بشكل كامل؛ وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من القطيعة، وذلك في ختام القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية التي حضرها أمير قطر تميم بن حمد ووزير الخارجية المصري سامح شكري.