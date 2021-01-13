الأكبر في تاريخه... الجيش الإيراني يعرض سفينة عسكرية جديدة... صور

عرض الجيش الإيراني أكبر سفينة عسكرية في تاريخ البلاد، والتي من المقرر أن تدخل في صفوف القوات البحرية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أعلن المكتب الإعلامي للقوات البحرية الإيرانية، أنه ستستلم يوم الأربعاء حاملة المروحيات "مكران" وفرقاطة "زره" الصاروخية.

وتمثل سفينة "ماكران" قاعدة عائمة للقوات المسلحة البحرية الإيرانية قادرة على حمل 6 مروحيات وعددا من الزوارق العسكرية ومجموعات من القوات الخاصة البحرية.

تصاویر جدید از ناوبندر مکران که فردا به نیروی دریایی ارتش ملحق می‌شود. pic.twitter.com/6ydUWbnmvN — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 12, 2021

​وأشارت الوكالة إلى أن حاملة المروحيات تعتبر أكبر سفينة عسكرية في تاريخ إيران ومن المتوقع دخولها قوام القوات البحرية لتنفيذ مهمات في شمال المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر

ولفت المكتب الإعلامي للقوات البحرية إلى أن السفينتين ستشاركان في تدريبات "اقتدار" الصاروخية التي ستجري في مضيق هرمز، وذلك بعد أن خضعتا لاختبارات ناجحة في المنطقتين البحريتين القريبة والبعيدة.