وقوع انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد

أصيب ستة أشخاص على الأقل اليوم الأربعاء، في انفجار قوي بوسط في أحد المباني وسط العاصمة الإسبانية . حسبما أفادت قناة "لا سيكستا" الإسبانية.

ووفقا للقناة وقع الحادث في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي في في شارع طليطلة وتصاعد عامود من الدخان في سماء المنطقة بعد الانفجار وسبب في انهيار جزء كبير من المبنى.

وأكدت إدارة الإطفاء في مدريد إن المبنى الذي وقع فيه الانفجار تابع لكنيسة فيرجين دي لا بالوما، حيث توجه إلى المكان 9 فرق إطفاء و 11 سيارة إسعاف.

ونقلت قناة لاسيستا عن شاهد عيان قوله، إن قوات الدفاع المدني والإطفاء تعمل في مكان الحادث، كما انتقلت الشرطة وخدمات الطوارئ إلى المكان، مشيرا إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة.

— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

ووفقا للتقارير المبدئية، فإن تسرب للغاز قد يكون السبب في الانفجار.