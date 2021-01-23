واشنطن تعتزم مواصلة سياسة ردع كوريا الشمالية

أعلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن واشنطن ستواصل العمل على ردع كوريا الشمالية، وستجري مباحثات مع حلفائها في المنطقة بخصوص سبل الضغط الجديدة على بيونغ يانغ.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت بساكي خلال إيجاز صحفي: "ما يزال لدينا اهتمام حيوي في ردع كوريا الشمالية".

وأكدت أن الولايات المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع الدول في المنطقة وتواصل المباحثات مع كل من كوريا الجنوبية، واليابان، ودول أخرى حول تعزيز الضغط على بيونغ يانغ".

وتابعت: "سوف نطبق استراتيجية جديدة للحفاظ على أمان الشعب الأميركي وحلفائنا".

هذا وأدى جو بايدن، يوم الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة خلفا لدونالد ترامب، في مراسم أمنية وصحية استثنائية. ودعا الرئيس السادس والأربعون إلى "الوحدة" متعهدا بإلحاق الهزيمة بنزعة الاعتقاد بتفوّق العرق الأبيض وبـ "الإرهاب الداخلي". وأشاد بيوم "أمل" و"انتصار للديمقراطية".

وأعلن أن "إرادة الشعب سمعت وإرادة الشعب احترمت. وفي يومه الأول كرئيس، وقع بايدن سلسلة من المراسيم، بما في ذلك وعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، ورفع القيود المفروضة على دخول ممثلي عدد من الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة، وإنهاء بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.