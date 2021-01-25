مسؤول إيراني: حجب "إنستغرام" سينتهي ببطالة وفقر نحو مليون مواطن

حذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، سلطات بلاده من حجب منصة"إنستغرام"“ عن المواطنين، معتبرا أن في حال نفذت السلطات هذا الأمر فسينتهي ببطالة وفقر نحو مليون مواطن إيراني.

وقال ربيعي، اليوم الاثنين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تعليقا على مساعي السلطات في إيران لحجب "إنستغرام" عن المواطنين: "إن الإحصاءات تشير إلى تفاعل آلاف الصفحات على منصة إنستغرام يستخدمها أصحابها لأنشطة البيع والتجارة تؤمن لهم نفقاتهم المعيشية".

وأضاف أن "نحو 950 ألف مواطن إيراني ينتفعون لتوفير نفقات أسرهم من نشاط صفحاتهم على منصة إنستغرام في ظل حالة البطالة المتسعة في البلاد".

با توجه به مطالعات تخصصی‌ در حوزه اشتغال و فضای مجازی، معتقدم هرگونه محدودسازی و یا تعطیلی #اینستاگرام ، منجر به کوچ دادن حدود یک میلیون ایرانی به سمت بیکاری و فقر می‌شود.۳/۳ — Alirabiei (@Alirabiei_ir) January 24, 2021

وحذر المسؤول الإيراني سلطات بلاده من أن "أي قرار لتعطيل أو حجب إنستغرام سيؤدي إلى بطالة وفقر نحو مليون مواطن إيراني".

يأتي هذا في ظل مساعي السلطات القضائية في إيران إلزام وزارة الاتصالات بحجب منصة "إنستغرام"، إلى حد أن النيابة الإيرانية استدعت أخيرا وزير الاتصالات، محمد جواد آذري جهرمي، على خلفية أزمة حجب إنستغرام، ثم أفرجت عنه بكفالة.

وتشير تقارير إخبارية إلى أن السلطات القضائية الإيرانية تتهم وزير الاتصالات بالمماطلة في مسار حجب "إنستغرام" عن المواطنين وتقييد رسائل التطبيقات الأجنبية في البلاد.