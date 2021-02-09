تحذير للمصريين راغبي الحج والعمرة هذا العام

كشف مسئول في وزارة السياحة المصرية عن عمليات جمع أموال بغير حق من المصريين الراغبين في الحج والعمرة هذا العام.

ففي تصريحات صحفية، أكد مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة المصرية، وجود إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدف لجمع أموال بغير وجه حق، عن طريق مطالبة الراغبين بسرعة الحجز في العمرة، أو الحج، بحسب موقع "مصراوي".

وناشد المسئول المصري المواطنين الراغبين في العمرة والحج، عدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات في الوقت الحالي، والعودة بصفة مستديمة إلى المسؤولين في وزارة السياحة، للاستفسار والتأكد من المعلومة الصحيحة.

وعن أصحاب هذه الإعلانات، أكد شلبي أنه "سماسرة لجمع -"الفلوس"- من المواطنين بزعم حجز مكان سواء في العمرة أو في الحج"، مشددا على أن "ملامح رحلات العمرة والحج لم تتضح حتى الآن نتيجة القرارات السعودية بوقف الطيران إلى هناك بسبب كورونا".

وخاطب المواطنين، قائلا: "متسمعوش كلام أي حد وأي إعلانات وخليكم على المصادر الموثوق منها في الوزارة، ولما يكون في شئ هنعلنوا للجميع.. خليكم حذرين من التعامل مع المواقع الإلكترونية التي تنصب عليكم وتتلاعب بمشاعركم".

وعن حقائق ما يتردد حول مواعيد العمرة وموسم الحج، قال المسئول المصري: "لا يستطيع أحد أن يتكهن بالحج خلال الفترة الحالية"، متمنيا أن تتحسن أحوال الوباء في المملكة العربية السعودية "حتى يتمكن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من أداء فريضة الحج بحرية كاملة كما كان يتم سابقا".

يشار إلى أن وزارة السياحة المصرية لم تصدر إلى الآن أي إشعارات تتضمن الضوابط المنظمة للعمرة، وهو ما يحتم التأخر في المراحل اللاحقة لصدور الضوابط من توثيق العقود عبر البوابة الإلكترونية، وحجز الطيران والإقامة، والتعاقد على الخدمات.