دراسة: نصف سكان جنوب أفريقيا أصيبوا بكورونا

كشفت دراسة أن نصف سكان جنوب أفريقيا البالغ عددهم 59 مليون نسمة قد أصيبوا على ما يبدو بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الدراسة اعتمدت على أخذ عينات من نحو 5 آلاف متبرع بالدم من أربع مقاطعات في جنوب أفريقيا، في كانون الثاني/يناير.

وأظهرت نتائج فحص العينات أن ما بين 32 و63 في المئة من الخاضعين للدراسة لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا.

ويكشف وجود أجسام مضادة في الدم، عما إذا كان شخص ما أصيب بفيروس حتى بعد الشفاء.

وأُجريت هذه الدراسة التي نُشرت، الأسبوع الماضي، من قبل هيئة "المركز الوطني للدم" في جنوب أفريقيا.

وقال مجلس جنوب أفريقيا للأبحاث الطبية إن أكثر من 140 ألف وفاة إضافية سجلت منذ أيار/مايو 2020، في هذه الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا رسميا في القارة، والتي نفذت حملة واسعة من الفحوص منذ الموجة الأولى للوباء.

وتواجه جنوب أفريقيا موجة ثانية من كورونا سببها إلى حد كبير طفرة محلية في الفيروس أشد عدوى.