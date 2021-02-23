بعد قرصنته فجر اليوم.. موقع التلفزيون التونسي يعود للعمل

قالت مؤسسة التلفزة التونسية، إن بوابتها على الانترنت قد عادت إلى العمل عقب ما تعرضت له من قرصنة.

وبحسب منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلنت مؤسسة التلفزة التونسية عودة بوابتها الالكترونية للعمل، بعد العطب التقني الذي تعرضت له إثر محاولة قرصنته فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت: "تمكن الفريق التقني للتلفزة ومؤسسة ميديانات من التصدي لعملية القرصنة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية".

وكان موقع التلفزة الوطنية التونسية، قد تعرض فجر اليوم الثلاثاء، إلى عملية اختراق، حيث تم تعطيل الصفحة الرسمية للتلفزة، وموقع القناتين الأولى والثانية.

وبحسب وسائل إعلامية فقد تمت عملية الاختراق من قبل هاكرز يسمي نفسه “الذئب المغربي”.