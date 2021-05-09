جسر جوي إماراتي إلى الهند لنقل المواد الإغاثية

أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات، وقوف طيران الإمارات مع الشعب الهندي وبذل قصارى جهودها لمساعدته.

وبحسب موقع "الإمارات اليوم"، قال آل مكتوم: "نتمتع بخبرات كبيرة في جهود الإغاثة الإنسانية، ومع تسييرنا 95 رحلة أسبوعياً إلى 9 وجهات في الهند، فإننا نقدم سعة كبيرة منتظمة وموثوقة لنقل مواد الإغاثة".

وأوضح أن مجموعته سوف تتعاون مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، لتسهيل وتسريع حركة الإمدادات الطبية العاجلة.

وكانت الإمارات للشحن الجوي قد نقلت خلال الأسابيع الماضية أدوية ومعدات طبية على رحلات الشحن المنتظمة والعارضة (تشارتر) إلى الهند.

وقدمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المدينة العالمية للخدمات في دبي 12 طناً من الخيام متعددة الأغراض، تم نقلها عن طريق الجسر الجوي إلى نيودلهي.

يشار إلى أن طيران الإمارات كانت قد أنشأت جسرا جويا إلى لبنان للمساعدة في جهود الإغاثة، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب 2020.