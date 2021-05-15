إسرائيل تقصف بالدبابات والزوارق الحربية مناطق في قطاع غزة

تعرضت مناطق من قطاع غزة، صباح اليوم السبت، لقصف مدفعي من دبابات وزوارق حربية إسرائيلية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد قصفت دبابات وزوارق حربية إسرائيلية مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبلدة بيت حانون، وشاطئ بحر غزة.

وأكدت الوكالة الفلسطينية، أن عشرات القذائف المدفعية تم إطلاقها من الدبابات باتجاه منازل مواطنين فلسطينيين في المناطق المشار إليها، ما أوقع إصابات بين المواطنين وأضرارا في منازلهم.

وأوضحت أن الزوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت هي الأخرى قذائف باتجاه شاطئ غزة، وأحرقت عددا كبير من مراكب الصيادين الموجودة على الشاطئ، في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وعلى شاطئ مدينة دير البلح وسط القطاع.

جدير بالذكر أن الطيران الإسرائيلي يواصل لليوم السادس قصفه لأهداف مختلفة في قطاع غزة، في حين أكدت مصادر طبية فلسطينية، في وقت سابق من مساء الجمعة، أن ثمانية مواطنين لقوم مصرعهم، هم 6 أطفال وامرأتان جراء قصف إسرائيلي استهداف منزل يعود لعائلة أبو حطب، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دون تحذير ساكنيه، وأن 15 أصيبوا بجروح، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المنزل المكون من أربعة طوابق، بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى تسويته بالأرض.

وفي تصعيد أشعلته المواجهات في القدس الشرقية المحتلة، كثّفت إسرائيل القصف على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه إسرائيل.

وعززت تل أبيب، في وقت سابق، وجودها على الحدود مع قطاع غزة ونشرت قوات، وسط توقعات ببدء التوغل البري في تصعيد للقتال الدائر مع الفصائل الفلسطينية منذ عدة أيام.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، "عمليات القتل المبرمجة"، التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 122 قتيلاً في غزة، و7 في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة.

وقالت حركة حماس في بيان لها، إن "المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في مخيم الشاطئ، جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعكس حجم بشاعة الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".