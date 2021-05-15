العفو الدولية تتحدث عن "قوة مفرطة" تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن هناك تقارير مقلقة من فلسطين تدل على وجود أنماط سابقة من القوة المفرطة.

وبحسب بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت المنظمة، إن "المجتمع الدولي يحتاج إلى اتخاذ موقف حازم ضد تجاهل إسرائيل المستمر والصارخ لحياة الفلسطينيين".

Disturbing reports of at least 10 Palestinians killed by Israeli forces in the occupied West Bank today, reflecting previous patterns of excessive force. International community needs to take a firm stance against Israel’s ongoing & flagrant disregard for Palestinian lives. — Amnesty International (@amnesty) May 14, 2021

وأوضحت أن "هناك تقارير مقلقة تتحدث عن مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة اليوم، ما يعكس أنماطًا سابقة من القوة المفرطة".

The international community must press Israel to address root causes of the latest flare up in violence which including longstanding impunity with war crimes and other violations including forcible eviction and dispossession of Palestinians such as those in Sheikh Jarrah. pic.twitter.com/LCcFSiZqdb — Amnesty International (@amnesty) May 13, 2021

وفي تغريدة سابقة، أكدت المنظمة الدولية أنه "على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لمعالجة الأسباب الجذرية لاندلاع العنف الأخير، بما في ذلك الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والانتهاكات الأخرى التي طال أمدها، ضاربة المثل بالإخلاء القسري وسلب الفلسطينيين منازلهم في الشيخ جراح وغيره".

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 139 فلسطينيًا، بينهم 39 طفلًا و22 سيدة، وإصابة أكثر من 950 بجروح، وفق البيانات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقد تفجرت المواجهات بين الجانبين منذ الـ 13 من أبريل/ نيسان الماضي، بسبب اعتداءات ارتكبتها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساعٍ إسرائيلية لإخلاء 12 منزلًا من عائلات فلسطينية، وتسليمها لمستوطنين.