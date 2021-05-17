محلل: القوى اللبنانية مستنفرة للرد على أي اعتداء يوجه إلى لبنان

قال الكاتب والمحلل اللبناني سركيس أبو زيد: "إن لبنان لا يستطيع أن يكون معزولا عن المنطقة وبالتالي لا يستطيع أن يكون على الحياد لأنه في قلب المعركة والصراع وإسرائيل هي من فرضت هذه المعركة بسبب مطامعها في الحدود وفي الثروات اللبنانية".

وبحسب تصريحات لـ "راديو سبوتنيك" أكد أبو زيد أن "الشعب اللبناني متأثر بما يحدث في فلسطين لذلك فإن هناك هبّة في جميع الأراضي اللبنانية تضامنا مع الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن هناك تحركات علي الحدود قامت بها قوى يسارية وتقدمية وسنية وشيعية ومسيحية منها أطراف فلسطينية و"حزب الله"، وهذه القوى مستنفرة لمواجهة النتائج التي قد تترتب علي الهبة الفلسطينية وقد ترد على أي اعتداء يوجه إلي لبنان".

وانتقد سركيس تصريحات البطريك بشارة الراعي قائلا إنها متناقضة، مشددا على ضرورة أن يكون لبنان موحدا في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية.

وطالب أبو زيد الجيش اللبناني بأن يكون مستعدا وبأن يكون هناك تدخل دولي للحد من الاعتداءات الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد تحدثت أول أمس السبت، عن تعزيزات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، ترقبا للدعوات والمسيرات الداعمة لفلسطين، في البلدات الحدودية.

وفي المقابل فرضت السلطات الأمنية اللبنانية ‏إجراءات مشددة على طول الطريق الساحلي باتجاه الجنوب، كما يقوم الجيش اللبناني بتدقيق هويات الداخلين إلى المنطقة الجنوبية، حيث أشارت مصادر إلى منع غير اللبنانيين من الدخول إلى المنطقة الجنوبية المحاذية للشريط الحدودي مع إسرائيل.