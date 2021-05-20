التحالف العربي: دمرنا طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من اليمن نحو جازان

كشف التحالف العربي عن تدميره طائرة مسيرة مفخخة، قال: إن الطائرة تم إطلاقها من اليمن باتجاه مدينة جازان جنوبي السعودية.

وبحسب ما نقلته "سبوتنيك" عن التلفزيون السعودي قال بيان صادر عن التحالف العسكري العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، اليوم الخميس، إن التحالف قام بتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة".

وأوضح البيان "استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية" لافتا إلى أن التحالف يتخذ "الإجراءات العملياتية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".

وتعلن جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن بشكل متكرر استهداف مناطق في المملكة العربية السعودية، وبينها مواقع نفطية.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر العام السابق.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.