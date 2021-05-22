قائد الحرس الثوري الإيراني يؤكد استمرار دعم بلاده للمقاومة الفلسطينية

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، استمرار دعم بلاده للمقاومة الفلسطينية.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، قال اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني: "إن قوات الحرس ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى انهيار الكيان الصهيوني الغاصب".

تصريحات سلامي جاءت خلال اتصالات هاتفية مع كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وزياد نخالة الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي".

ووصف قائد الحرس الثوري الإيراني انتصار المقاومة بأنه "معجزة إلهية ومبعث للكرامة والشرف"، مشيرا إلى أن هزيمة "الصهاينة لم تقتصر عليهم، بل تعدتهم لهزيمة أمريكا وبريطانيا وللحكومات المطبعة مع هذه الغدة السرطانية".

وقال: "الملاحم الأخيرة للشعب الفلسطيني رسمت فلسطين جديدة سيكون لها ثقلها في العالم، كما أن الجميع بات على قناعة أن إسرائيل تتجه نحو الزوال وهي قابلة للهزيمة والإزالة" .

يشار إلى أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، كان قد وجه، أمس الجمعة، الشكر إلى إيران على دعمها "المقاومة" الفلسطينية بالمال والسلاح، مؤكدا الاستعداد لما بعد المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، وذلك خلال كلمة متلفزة بثت عبر فضائية الأقصى التابعة لـ"حماس".