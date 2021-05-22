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    نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021

    سعد الحريري يغادر مجلس النواب اللبناني لدى بدء جبران باسيل كلمته

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    غادر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، مجلس النواب في اللحظة التي بدأ فيها النائب والوزير السابق، جبران باسيل كلمته أمام المجلس.

    وبحسب موقع "لبنان 24" فقد غادر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مجلس النواب اللبناني عند بدء النائب جبران باسيل كلمته في الجلسة التي تم تخصيصها لمناقشة رسالة الرئيس اللبناني ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة.

    رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
    © Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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    وقد عقد مجلس النواب اللبناني جلسة ظهر اليوم برئاسة نبيه بري رئيس المجلس لمناقشة رسالة الرئيس ميشال عون بخصوص تشكيل الحكومة.

    وفي بداية الجلسة أكد بري أنه "لا بد من أن نفرح لنصر فلسطين ومقاومة غزة، ونستذكر ذكرى مجيدة لمقاومتنا التي تجسّدت في عيد التحرير في 25 مايو/ أيار"، متسائلا: "أما آن للبنان ان يكون بمستوى شعبه"، وأضاف: "الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة".

    وفي كلمته أكد جبران باسيل رئيس "​التيار الوطني الحر​" أن ما يريده هو "حثّ رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ على التشكيل، وليس سحب التكليف منه".

    وبحسب موقع النشرة اللبناني، قال باسيل: "لا نقاش على أن رئيس الحكومة المكلف هو الحريري، وهذا الأمر سلمنا به منذ البداية بغض النظر عن موقفنا منه. كما أننا لم نطرح إشكالية ميثاقية عليه بسبب الظروف الاستثنائية"، مشددا على أن "الهدف هو حث الحريري على التشكيل ولا أي شيء آخر".

    وقال: "الموضوع ليس طائفيا ولا أحد يمكنه أخذه بهذا الاتجاه، بل يمكننا وضعه في خانة الميثاقي الدستوي"، لافتا إلى أن "الأزمة أزمة نظام ودستور، وهذا الأمر لا يمكن أن يحله الحريري وحده أو رئيس الجمهورية، أو أي كتلة نيابية وحدها".

    يشار إلى أن العلاقات بين رئيس الحكومة المكلف وجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، قد شهدت توترات بحسبان الأخير محسوبا على فريق الرئيس ميشيل عون، ووصلت العلاقات بينه وبين الحريري إلى حد اتهامات متبادلة بعرقلة تشكيل الحكومة.

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