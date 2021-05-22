مغاربة يبتكرون جهازا يكشف سلبية كورونا في 20 ثانية

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن مهندسين من المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي، التابعة لجامعة محمد السادس، ابتكروا جهازا قادرا على الكشف عن سلبية فحص كورونا في جسم الإنسان خلال 20 ثانية.

ووفقا لوديع السعيدي المسؤول عن الهندسة الصناعية في مختبر الإلكترونيات الدقيقة بالمؤسسة، فقد أشرف على تصميم الجهاز فريق يضم 7 مهندسين مغاربة من تخصصات متعددة، منها النمذجة الرياضية والبرمجة والهندسة الصناعية والإلكترونيك؛ إضافة إلى أطباء من مختبر البحث والتحليل الطبي التابع للدرك الملكي.

وعن آلية عمل الجهاز قال السعيدي إنه يتمكن من فرز العينات السلبية لفيروس كورونا خلال 20 ثانية، لافتا إلى أن صحة النتيجة تكون بنسبة تصل إلى 94% في حال سلبية العينة، لكن إذا أعطى الجهاز مؤشرا بأن المريض مشكوك فيه، فعندها يجب إجراء فحص "بي سي آر" لتأكيد إيجابية الإصابة من عدمها.

وأوضح المسؤول المغربي ان أهمية الجهاز تتأتى من خلال استعماله في الأماكن التي تستدعي إجراء كشوفات سريعة لعدد كبير من الأشخاص، مثل المطارات والمعامل، للحصول على نتائج في أسرع وقت ممكن، وهو ما يتيح اختصار الوقت.

يشار إلى أن المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي هي مركز أبحاث تابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، وتهدف إلى تعزيز وتنمية أقطاب البحث والتطوير العلمي في المغرب.